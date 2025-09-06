Handball N2 - Corte-Ile Rousse méritait mieux à Marseille

Salle Bois Luzy à Marseille. Marseille bat Corte : 30-27 (mi-temps: 12-14). Arbitres: MM. Atia et Gras. Corte-Ile Rousse : Ribeiro, Sroka, Alfieri, Félix, Gimenez, Mebarek, Pages, Pannequin, Aillaud, Galibert, Chamekh, Niang, Troussel, Raffini.



En déplacement ce samedi en fin d’après-midi chez le favori de la poule 6, renforcé par plusieurs joueurs venus de première division, Corte-Ile Rousse a longtemps fait douter Marseille avant de s’incliner 30-27.

Malgré l’absence de trois titulaires, les hommes d’Adrien Magne ont démarré la rencontre de façon idéale, menant 6-1 après dix minutes. Asphyxiés, les Marseillais peinaient à trouver la solution, mais profitaient d’un temps faible insulaire pour recoller. À la pause, Corte-Ile Rousse conservait deux longueurs d’avance (14-12), déjà un petit exploit. Au retour des vestiaires, les locaux passaient la vitesse supérieure et infligeaient un 5-0 en huit minutes. Corte-Ile Rousse retrouvait ensuite de l’allant mais Gimenez et Mebarek manquaient l'immanquable et manquait de peu l’égalisation, butant sur un gardien adverse en réussite. Les dernières minutes tournaient à l’avantage de Marseille, notamment après un fait de jeu contesté qui permettait aux locaux de l'emporter 30-27.

« Je suis responsable de cette défaite », a reconnu Adrien Magne. « À quatre minutes de la fin, alors que nous étions dans la roue de Marseille, les arbitres discutent avec le banc adverse sans arrêter le chrono. Je leur fais savoir en criant et je prends deux minutes. Les gars se retrouvent sans coach, nous encaissons deux buts… C’est dommage car nous aurions pu ramener le nul, voire mieux. »

Corte-Ile Rousse accueillera Istres dimanche prochain au Cosec à 15 heures, avec l’ambition de rebondir et de capitaliser sur la prestation fournie à Marseille.