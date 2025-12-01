Gymnastique : une première équipe corse en route pour la Revue d’Effectif Régionale des Jeunes

Les gymnastes du premier groupe travaillent sur leurs mouvements complets aux agrès en vue de la RERJ 2025, encadrées par leurs entraîneurs et Chantal Carriol, coordinatrice technique régionale.
Celles du deuxième groupe préparent à plus long terme la RERJ 2026, avec un travail axé sur le perfectionnement technique.
À l’issue de ce stage, cinq gymnastes seront choisies pour représenter la Corse les 28 et 29 novembre à Jassans-Riottier (Ain). Ce sera la première participation d’une équipe corse à cette épreuve depuis plusieurs années, après la présence de deux gymnastes en individuel l’an passé.
« Grâce au travail mené avec le CSJC et la Maison Régionale de la Performance, notre dispositif d’accession régionale se renforce, explique Chantal Carriol. Nous pouvons désormais offrir des horaires aménagés dès le CM1 et des stages de haut niveau. Cela élève le niveau de détection et permet à nos jeunes d’être plus compétitives sur le plan national. Nous voyons apparaître une nouvelle génération motivée, porteuse d’avenir pour la gymnastique corse. »
Les deux groupes
Groupe 1
Ida’Lia BEZIERS LA FOSSE (GC Lucciana)
Emilia GIRASCHI (ASPV Gym)
Luna’Alma HONCERU (ASPV Gym)
Maya VACARU (GC Lucciana)
Enola FAIDIT (GC Valinco)
Sulimea VALENTINI (GC Valinco)
Lisa ASTOLFI (AG Balagne)
Groupe 2
Louane LE BRETON (AG Balagne)
Ghjuliana DELCROIX CAHART (AG Balagne)
Catalina TAMPIGNY (GC Paese Aiaccinu)
Kelly GIRARD (ASPV Gym)
Léna BOREL (ASPV Gym)
Elisa MARY (GC Paese Aiaccinu)
