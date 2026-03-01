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Gymnastique : près de 330 gymnastes réunies à Calvi pour les championnats interdépartementaux et de Corse


La rédaction le Vendredi 20 Mars 2026 à 14:17

Le complexe sportif de Calvi a accueilli, les 14 et 15 mars, les Championnats interdépartementaux individuels pour les catégories à finalité nationale ainsi que les Championnats de Corse individuels pour les catégories à finalité régionale.



Gymnastique : près de 330 gymnastes réunies à Calvi pour les championnats interdépartementaux et de Corse
Organisées conjointement par l’Association Gymnique de Balagne et le Comité régional de gymnastique, ces compétitions ont rassemblé les gymnastes des sept clubs insulaires affiliés à la Fédération française de gymnastique : AG Balagne, Espoir Bastia, GymClub Lucciana, GymClub Valinco, AS Porto-Vecchio, GymClub du Pays Ajaccien et Fium’Orbu Castellu Gym. Au total, environ 330 gymnastes étaient engagées dans les différentes catégories.
Dans les catégories à finalité nationale, cette échéance avait avant tout valeur de préparation en vue des championnats régionaux qualificatifs pour les Championnats de France, programmés le 28 mars prochain à Porto-Vecchio. En revanche, l’enjeu était particulièrement important dans les catégories régionales, en raison du nombre élevé de participantes et de la densité du niveau technique observé.
À l’issue des épreuves, le GymClub du Pays Ajaccien s’est distingué en décrochant sept titres régionaux. Il devance le Fium’Orbu Castellu Gym et l’AS Porto-Vecchio, qui repartent respectivement avec quatre et trois médailles d’or.
La compétition s’est déroulée dans des conditions jugées excellentes par les organisateurs, notamment grâce à l’implication des bénévoles de l’AG Balagne et à une ambiance qualifiée de positive et bienveillante. Malgré la tenue du scrutin électoral le même week-end, le gymnase a affiché complet durant toute la durée de l’événement, témoignant de l’intérêt du public pour la discipline.
Tous les clubs engagés ont obtenu au moins un titre régional. Une performance qui, selon le Comité régional, illustre la qualité du travail des entraîneurs et la motivation des gymnastes, en dépit de conditions d’entraînement parfois inégales. Le niveau régional est ainsi en progression constante depuis plusieurs saisons, favorisé par une concurrence jugée saine entre des clubs au niveau très proche.
Le Comité régional a salué l’organisation de l’AG Balagne, l’engagement des juges et des bénévoles, ainsi que le soutien de la municipalité de Calvi pour la mise à disposition des installations. Prochain rendez-vous le 28 mars à Porto-Vecchio pour les Championnats de Corse individuels, qui seront couplés avec les Parcours régionaux de niveaux 3, 4 et 5.






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