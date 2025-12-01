Grosse déception pour le Sporting défait (3 à 1) par Reims à Furiani

SC Bastia 1 – 3 Stade de Reims (mi temps 1 - 2)

Stade de Furiani : 9.439 spectateurs.

SC Bastia :Olmeta, Guevara, Roncaglia, Ariss (Petrignani 84ème), Guidi, Meynadier (Paraviccini 79ème), Vincent (Aiki67ème), Janneh (Etoga 67ème), Tomi, Blé (Karamoko (67ème), Sebas. Entraineur: Michel Moretti

Stade de Reims : Jaouen, Busi, Pallois, Akieme Rodriguez, Kone, Nakamura (Sekine 81ème), Gbane (Patrick 75ème), Tia, Salama (Diarra74ème), Ibrahim

Arbitre : Antoine Valnet

Buts : Tia (25ème) Ibrahim (29ème), Teuma (90+7)

SC Bastia : Roncaglia (20ème)

Avertissements : Koné (49ème), Ariss (56ème), Guidi (59ème), Tia (63ème)

Stade Reims : Gbane (30ème), Pallois (40ème)



Le match :



Le Sporting Club de Bastia a-t-il confirmé face à Reims sa première victoire, obtenue « à l’arrache » contre Clermont, et enclencher une nouvelle dynamique salvatrice ? Et la réponse est non…

Pourtant...



Les Bastiais se montrent très joueurs dès les premières minutes de la rencontre. La composition, avec deux milieux et trois attaquants, favorise les ouvertures en profondeur. À l’image de cette chevauchée de Jérémy Sebas dès la 4ᵉ minute : seul face au gardien, son ballon méritait un autre sort que de longer le poteau gauche.

Première frayeur également pour la défense bastiaise et son portier Lisandru Olmeta à la 5ᵉ minute. Juan Guevara rattrape son erreur défensive en sortant sur la ligne des six mètres un ballon très dangereux bien placé par l’attaquant rémois.

Grosse parade de Lisandru Olmeta au quart d’heure de jeu : il sauve les meubles après une énorme erreur de Jocelyn Janneh, qui a remis en retrait sur le Rémois Keito Nakamura. Ce dernier n’avait plus qu’à frapper devant le portier bastiais pour ouvrir le score, sur une passe décisive gracieusement offerte par le milieu bastiais.

La réaction bastiaise sera immédiate ! Anthony Roncaglia trouve le but à la 20ᵉ minute de la plus belle des manières, avec une retourné sur une longue touche dans la surface, offerte par Juan Guevara ! 1 à 0 pour les Turchini !

La réponse des Champenois ne tarde pas : une belle construction de l’attaque rémoise dans les 18 mètres bastiais permet à Ange Martial Tia d’égaliser. 1 à 1 à la 25ᵉ minute de jeu.

À la demi-heure (29ᵉ), les Rémois remettent le couvert… sur une erreur défensive de Christophe Vincent et, surtout, une grosse faute de main de Lisandru Olmeta, qui relâche un ballon mal capté au sol dans sa surface. En renard des surfaces, Hafiz Umar Ibrahim donne l’avantage au Stade de Reims (1 à 2).

À la 37ᵉ, l’arbitre ne semble pas voir une poussette délibérée sur Jérémy Sebas dans la surface rémoise…

Dans le jeu, les Bastiais ne lâchent rien et, avant la pause, continuent de courir après le score en s’offrant plusieurs occasions, malheureusement sans succès jusqu’à la mi-temps.



Les Bastiais reviendront des vestiaires avec l’envie de recoller à la marque. Les esprits s’échauffent dès les premières minutes (avertissement pour Félix Tomi, 50ᵉ), et le jeu monte en intensité.

À l’image de cette reprise de volée de Jérémy Sebas à la 55ᵉ, sortie par Ewen Jaouen après une double parade. Les Bastiais pressent fort et se montrent de plus en plus dangereux dans les 18 mètres, mettant en difficulté la défense champenoise, qui bénéficie parfois d’un arbitre préférant laisser jouer,ce qui n’est pas toujours le cas lorsque le ballon se trouve du côté bastiais…

À la 67ᵉ, Michel Moretti opte pour la fraîcheur avec les entrées de Karamoko, Aïki et Etoga à la place de Blé, Vincent et Janneh. L’attaque bastiaise continue de presser.



À la 73ᵉ minute, un cafouillage dans la défense rémoise aurait pu permettre aux Bastiais de revenir au score. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas du côté turchinu… Et cette fois-ci, on ne peut pas dire que ce soit l’envie qui manque sur le terrain, bien loin des prestations du début de saison.

À l’image de cet enchaînement de cinq frappes bastiaises en l’espace de quelques secondes à la 76ᵉ minute, qui trouveront tour à tour le gardien, les défenseurs et même le poteau sur une tentative de Tom Meynadier. Le défenseur bastiais sortira finalement sur civière, remplacé par Nicolas Praviccini. À la 84ᵉ, Matteo Petrignani remplace à son tour, Zakaria Arris.



Le Sporting continue de pousser jusqu'aux dernières minutes de la partie mais les rémois enfoncent le clou dans le temps additionnel avec un but de Teddy Teuma et une défaite 3 à 1 pour des bastiais qui n’auront rien lâché jusqu’à la 90ᵉ minute, jouant tantôt de malchance, tantôt de manque de lucidité, mais se créant un très grand nombre d’occasions. Le Sporting Club de Bastia reste lanterne rouge de Ligue 2.

Bonne opération, en revanche, pour les joueurs du Stade de Reims.

Prochaine rencontre pour les Bastiais : samedi 15 novembre, face à Château Malo (R3), à l’occasion du 7ᵉ tour de la Coupe de France.