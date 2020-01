Grève du STC de la Méridionale : le "Pascal-Paoli" a mis le cap sur le port de Brégaillon

Le Pascal-Paoli a levé l'ancre plus tôt que prévu ce vendredi après-midi à Bastia.Le navire qui, dans le prolongement du mouvement de grève dur que vient d'entamer le STC de La Méridionale, devait appareiller vers Marseille à 18h30, a préféré quitter mes quais bastiais plus tôt et se positionner au large avant, finalement, mettre le cap, pratiquement à vide, sur le port de Brégaillon dans le Var pour éviter Marseille Conséquences de ce changement : plusieurs semi-remorques sont restés à quai sur le port de Bastia, ce qui ne va pas manquer de susciter l'ire des transporteurs en raison des problèmes que ce bras de fer entamé par les personnels STC de La Méridionale va générer.Le Pascal-Paoli est prévu pour revenir à Bastia ce dimanche.Mais sera t-il en mesure de le faire ?Rien n'est moins sûr.Et comme les personnels de La Méridionale et de Corsica Linea ont déposé un préavis de grève pour ce mercredi 15 janvier, l'on semble se diriger tout droit vers une énième crise dont on ne voit pas comment on pourrait faire l'économie…