Grands projets de Bastia : les élus se retroussent les manches

C'est donc avec le Vieux Port en toile de fond que ce jeudi 27 août, pour la rentrée politique de la municipalité, Pierre Savelli, le maire de Bastia avait convié son équipe pour évoquer les différents chantiers qui occuperont les conseillers pendant les prochaines années mais aussi, ceux qui sont sur le point de s'achever.



800 logements vacants identifiés dans le centre-ville



"Habiter et travailler à Bastia", c'est le leitmotiv de la première adjointe au maire, Emmanuelle de Gentili qui travaille au retour des jeunes familles dans le centre-ville. Pour cela, elle s'attèle depuis 6 ans aux travaux de rénovation urbaine qui fera naitre, dans les années à venir, des centaines de logements comme dans le quartier du Puntettu où 71 appartements seront disponibles aux horizons 2023. Dans un futur plus proche, à la fin septembre, 23 habitations seront livrées au Boulevard Gaudin.



La première adjointe socialiste a fait de la réhabilitation de logements vacants son nouveau cheval de bataille : "Après une étude nous nous sommes rendus compte que 800 logements dans le centre-ville de Bastia n'étaient pas habités. Le but étant maintenant de comprendre pourquoi et d'aider les propriétaires à les rénover pour les vendre ou les mettre en location." Sur l'ensemble de la ville il semblerait qu'on en compte entre 1 500 et 1 600.



Mettre en valeur Bastia



​A travers l'action cœur de ville, la mairie de Bastia entend rénover le centre ancien pour le rendre plus attractif. Ainsi des chantiers comme la requalification du Vieux Port, de Gaudin ou encore des projets sur la Caserne Casabianca, l'îlot de la Poste, le bâtiment des affaires maritimes, feront partie du Bastia de demain. L'imposant chantier de l'Aldilonda, qui reliera la fin du Vieux Port à la sortie du tunnel, s'achèvera quant à lui fin octobre.



La municipalité souhaite mettre au premier plan les quartiers délaissés de la ville comme le port de Toga dont les travaux de voirie ont déjà été fait, et où les éclairages de la voie publiques seront revus et corrigés. L'installation de caméras de vidéo-surveillance permettra également de sécuriser le lieu où la fréquentation des établissements de nuits engendrent des dégradations. "Une fois que les travaux seront finis nous mettrons en valeur Toga avec des animations comme à la Citadelle ou sur le Marché.", lance Pierre Savelli.

Le quartier du Fangu, de la Gare, de l'Avenue Emile Sari et le boulevard Graziani seront aussi remis en valeur pour inviter les commerçants bastiais ainsi que les habitants à s'y rendre, et pourquoi pas, y vivre.