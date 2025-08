Golfe d’Ajaccio : Disparu en mer, un apnéiste retrouvé sans vie

Le corps d’un chasseur apnéiste de 70 ans a été découvert en arrêt cardio-respiratoire ce lundi 4 août, en milieu d’après-midi, sur le rivage entre la pointe de la Castagna et Capo di Muro, dans le sud du golfe d’Ajaccio. L’homme, d’origine italienne, avait été porté disparu vers 15h20 alors qu’il pratiquait la chasse sous-marine.



Alerté, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée (CROSS Med) en Corse a aussitôt mobilisé d’importants moyens pour coordonner les recherches : l’hélicoptère Dragon 20 de la Sécurité civile, deux embarcations de la SNSM (Ajaccio et Propriano), le patrouilleur communal Valinco, ainsi qu’une vedette de la brigade nautique de gendarmerie.



Repérée depuis les airs, la victime a été récupérée par hélitreuillage et médicalisée sur place. Malgré l’intervention rapide des secours, le décès a été prononcé vers 16h40.



Si les causes exactes du drame ne sont pas encore établies, la préfecture maritime de la Méditerranée appelle à la prudence et rappelle les règles de sécurité élémentaires pour toute activité nautique : ne pas plonger seul, signaler ses horaires de sortie et de retour, s’équiper d’un moyen de communication étanche, d’une bouée visible et consulter la météo locale avant toute mise à l’eau.