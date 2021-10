Golf : 42 participants au 3ème open de Borgo

Ce weekend s’est déroulée la troisième édition de l’open de golf de Borgo, qui n’avait pu avoir lieu en 2020 à cause de la crise sanitaire. Cette compétition fédérale sur 2 tours en stroke-play (tous les coups sont pris en compte)a rassemblé 42 joueurs venus de toute l’ile pour participer à ce Grand Prix.A l’issue du premier tour Chartier Theo du Giga chez les messieurs été en tête avec un score de 69 pts, chez les dames chez Gigi Rinaldi qui menée avec 89 pts.Les départs du second tour se sont faits dans l’ordre inverse des résultats du premier il fallait attendre l’après-midi pour voir les joueurs les plus performants de la veille s’affronter sur les greens du golf de Borgo.Après deux jours de compétition c’est Stéphane Peytavin de Garam (136 pts) chez les messieurs et Gigi Rinaldi chez les dames (178 pts) qui remportent l’Edition 2021 de L’Open de Borgo, à noter la performance du meilleur jeune : Matteu Cauvin Piacentini avec 163 pts.