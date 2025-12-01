CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Ghisonaccia : le chantier du futur hôpital de jour officiellement lancé 28/10/2025 40 ans des Restos du Cœur : en Haute-Corse, face à la précarité, la mobilisation continue 28/10/2025 Rugby - Le RC Bonifacien à la pointe extrême sud de l'ovalie corse 28/10/2025

"Ghjustizia per a nostra Chloé" : un hommage empreint d’émotion


La rédaction le Mardi 28 Octobre 2025 à 15:55

Chloé Aldrovandi, étudiante de 18 ans, a été tuée par balles le 15 février 2025 à Ponte-Leccia en Corse, probablement par erreur dans le cadre d'un règlement de comptes lié au crime organisé. Sa mort tragique a suscité une énorme émotion à travers toute l'île et même au-delà. Aujourd'hui un compte ouvert sur Instagram @ghjustizia_per_a_nostra_chloe_ rappelle à tous cette terrible tragédie…



"Ghjustizia per a nostra Chloé" : un hommage empreint d’émotion
Sur Instagram, le compte @ghjustizia_per_a_nostra_chloe_ est devenu, en quelques jours, un espace de recueillement. Créé il y a quelques jours, il rassemble, déjà, plus de 7 000 abonnés.

La page se présente comme une voix symbolique de la jeune victime :

« Je m’appelle Chloé Aldrovandi, j’ai 18 ans et je suis l’enfant de la Corse.
On me doit la justice et on me doit de ne pas m’oublier. »

Les quatre publications dévoilent des photos d’enfance, des moments de tendresse familiale, des sourires capturés avant le drame. On y lit l’attachement profond d’une famille, d’amis, et plus largement d’une communauté insulaire bouleversée par la disparition d’une jeune fille sans histoire.

Sans revendication politique ni discours militant, le compte se veut avant tout un hommage à la vie volée, un appel silencieux à la justice et à la mémoire.
Sous chaque image, les messages se multiplient : « forza », « ti penseremu sempre », « giustizia per te ».
Des mots simples, mais lourds de douleur et d’affection.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos