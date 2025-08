Ghjurnate di Corti : Nazione demande « l’abandon du statut Beauvau »

Dimanche matin, la parole a ensuite été donnée aux délégués du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Jean-Louis Nidoïshë, porte-parole du FLNKS, a vivement critiqué l’accord de Bougival conclu avec l’État français, estimant qu’il « ouvre la porte à une nouvelle politique de colonisation de peuplement » et « vise à enfermer et faire disparaître notre peuple ». Le FLNKS a d’ores et déjà annoncé une réunion de son bureau politique à Nouméa, le 7 août, pour préparer « une nouvelle campagne de mobilisation » – manifestations, pétitions et concertations auprès des organismes internationaux.

Avant le discours de clôture, Thierry Casolasco, président de l’association Sulidarità, a pris la parole pour annoncer le dépôt prochain d’une plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’élève contre les « interpellations musclées et humiliantes », où parfois des enfants sont menottés, qu’il attribue à ce qu’il qualifie de « police coloniale » française en Corse.





Dans l’après-midi de dimanche, Petr’Antò Tomasi, porte-parole du mouvement Nazione, a ouvert son allocution en rendant hommage au 300ᵉ anniversaire de la naissance de Pascal Paoli, né le 3 août 1725 à Morosaglia. Il a rappelé le caractère avant-gardiste de la Constitution paoliste, qui posait dès la fin du XVIIIᵉ siècle « le droit des peuples à vivre heureux et à s’inventer un avenir ».

Entré dans le vif du sujet, Tomasi a pointé ce qu’il a qualifié de « piège de Beauvau » : le protocole signé le 17 mars 2022 entre Gérald Darmanin et Gilles Simeoni, issu de la colère née de l’assassinat d’Yvan Colonna. Il a reproché aux signataires d’avoir fixé des « lignes rouges » qu’ils n’ont pas osé franchir : reconnaissance des droits nationaux, co-officialité de la langue, statut de résident, corps électoral corse et mesures contre la colonisation de peuplement ou la spéculation immobilière. Selon lui, seule Josepha Giacometti-Piredda s’était opposée au texte, et il a exhorté les Corses à exiger l’« abandon pur et simple » de ce projet « néfaste ».