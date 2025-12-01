Ghisoni - un homme blessé dans un accident de chasse
La rédaction le Mardi 11 Novembre 2025 à 16:18
Un chasseur d'une trentaine d'années a été blessé lors d’un accident de chasse ce mardi 11 novembre Les faits se sont produits sur le territoire de la commune de Ghisoni dans le courant de la matinée. On ne connaît pas les circonstances exactes de l'accident,mais le blessé, dont le pronostic vital, selon les secours n'était pas engagé, a été, néanmoins, pris en charge par l'hélicoptère de la sécurité civile, Drangon 2B et évacué sur le centre hospitalier de Corte.