le Vendredi 12 Septembre 2025

Un accident de moto s'est produit ce vendredi dans le tunnel de la Scala, sur la commune de Ghisoni (secteur de Sampolo). Malgré l'intervention rapide du VSAV de Ghisoni, du VSRM et VRM de Ghisonaccia, du chef de groupe de permanence et de l'hélicoptère Dragon 2B, la victime n'a pas survécu.



Ghisoni – Accident mortel dans le tunnel de la Scala

Un accident de la route s’est produit ce vendredi en fin de matinée dans le tunnel de la Scala, sur la commune de Ghisoni, secteur de Sampolo. Un motocycliste, seul en cause, a lourdement chuté.
Alertés, les sapeurs-pompiers de Ghisoni ont engagé un VSAV, renforcés par le VSRM et le VRM de Ghisonaccia ainsi que le chef de groupe de permanence. L’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 2B a également été mobilisé.
Malgré la rapidité des secours, la victime n’a pas survécu à ses blessures.





