Ghisonaccia : un vide-dressing et des coffres à jouets pour encourager une autre manière de consommer

La rédaction le Jeudi 20 Novembre 2025 à 18:16

La Communauté de communes Fium’Orbu Castellu programmera, le samedi 22 novembre de 10h à 16h30, une journée dédiée à la seconde main à la salle des fêtes de Ghisonaccia. L’accès sera gratuit pour le public comme pour les exposants. L’objectif est d’aborder la période précédant Noël en mettant en avant des pratiques plus sobres et en rappelant les effets de la fast fashion.



L’événement mise sur la réutilisation des vêtements, accessoires et jouets pour réduire les déchets et limiter la pression sur les ressources. Plus de trente exposants ont déjà confirmé leur présence. Ils proposeront des vêtements pour enfants et adultes ainsi que des jouets à prix abordables, offrant une alternative à l’achat neuf en pleine saison de consommation.


Cette action locale s’inscrit dans le mouvement régional porté par le Syvadec et les intercommunalités de Corse, qui multiplient les opérations de sensibilisation autour de la réduction des déchets et de modes de consommation plus durables.
Les particuliers et professionnels qui souhaitent tenir un stand peuvent s’inscrire au 04 95 56 10 10. Les emplacements sont gratuits mais limités, et seules des places extérieures restent disponibles.


Infos pratiques
• Salle des fêtes de Ghisonaccia
• Samedi 22 novembre
• 10h – 16h30
• Entrée et stands gratuits




