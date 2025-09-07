Ghisonaccia : un motard de 27 ans grièvement blessé dans un accident

La rédaction le Dimanche 7 Septembre 2025 à 19:20

Un accident à forte cinétique impliquant une moto et un véhicule s’est produit ce dimanche vers 16h20 à Ghisonaccia. L'ambulance et le véhicule de désincarcération du centre de secours local sont rapidement intervenus, sous le commandement du chef de centre, avec l’appui de la VRM du SAMU.

La victime, un homme de 27 ans, a été prise en charge sur place. Sur décision du médecin, l’hélicoptère Dragon 2B a assuré son évacuation médicalisée vers le centre hospitalier de Bastia.



