Galeria : un homme sauvé à 80 mètres du bord


Léana Serve le Mardi 20 Janvier 2026 à 17:32

Un homme en difficulté a été secouru ce mardi après-midi au large de Galeria. Vers 16 heures, les plongeurs du SIS 2B, à bord du Dragon 2B, sont intervenus pour secourir cet homme à environ 80 mètres du bord. Il a ensuite été pris en charge par les pompiers à terre.







