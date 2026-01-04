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Furiani : un feu de végétation détruit 2 hectares


La rédaction le Dimanche 29 Mars 2026 à 17:17

Un incendie s’est déclaré ce dimanche à 14h15 sur la commune de Furiani, en contrebas du village, dans une zone en pente ascendante



Furiani : un feu de végétation détruit 2 hectares
Selon les premières informations, le feu a déjà parcouru environ deux hectares.. Le sinistre s’est rapidement propagé en direction du col de Teghime, attisé par le relief et les conditions de vent. Une bergerie a  été signalée comme potentiellement exposée.
À 16 heures, la situation était en amélioration relative, avec un feu en régression. Toutefois, les rafales en fond de talweg rendaient le sinistre instable et susceptible de reprises.

D'importants moyens ont été déployés et Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile devait effectuer une reconnaissance pour prendre l'ampleur de l'incendie.

Finalement le feu, maîtrisé vers 18h30, a brûlé 2 hecares et a mobilisé 18 sapeurs-pompiers des centres de secours de Bastia et Lucciana.

 





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