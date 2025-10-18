Furiani : début d'incendie devant le commerce Super Souk dans la nuit

CorseNetInfos
La rédaction le Samedi 18 Octobre 2025 à 06:04

Un début d'incendie s'est déclaré vers 3h50 ce samedi 18 octobre, devant le commerce Super Souk, situé le long de la RT10 sur la commune de Furiani



Un incendie s'est déclaré vers 3H50 ce samedi 18 octobre vers 3h50 devant le commerce de produits orientaux Super Souk, situé le  long de la RT 10 suir la commune de Furiani.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Bastia sont  rapidement intervenus.  A leur arrivée, environ deux mètres carrés étaient déjà en proie aux flammes. Le feu a  pu être maîtrisé peu avant 4H25, limitant ainsi les dégâts matériels.

Selon les premiers élements recueillis sur place, l'incendie pourrait être d'origine criminelle. Des témoins évoquent, en effet, l'envoi d'un cocktail Molotov en direction du commerce.

Les services de police étaient également sur placepour procéder aux premières constations et débuter leurs investigations. Aucune victime n'est à déplorer.




