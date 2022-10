Furiani : Un octogone de compétition pour le KTP MMA Scola

Longtemps décrié ou banni, le MMA (mixed martial arts- arts martiaux mixtes) est aujourd’hui un sport de combat complet reconnu dans de très nombreux pays dont la France, depuis peu. Un sport pratiqué depuis plusieurs années à Bastia et Furiani par le club fondé par Fred Boigeol. Une étape importante vient de s’ouvrir au club avec l’achat d’un Octogone officiel de compétition de MMA. « C’est un projet qui nous tenait à cœur depuis de nombreuses années » se réjouit l’ancien champion d’Europe de Kick et aujourd’hui coach du KTP. « Quoi de plus beau pour nous passionnés depuis tant d’années d’avoir réussi le pari fou de posséder notre propre octogone de compétition de MMA ».



Une belle victoire pour ce club qui se bat depuis des années pour la reconnaissance de cette discipline. « Il y a encore 2 ans, le MMA était interdit de compétition sur le territoire national et les combattants étaient obligés de s’exporter à l’étranger pour être autorisés à entrer dans une cage, autorisés tout simplement à faire leur sport »



Le KTP est une référence non seulement en Corse mais bien delà de l’île. «Nous avons créé la première section de Pancrace MMA en 2005 et en 2012 nous nous sommes dotés du tout premier octogone d’entrainement, offrant les moyens techniques de faire de la compétition de MMA sur l’ile à tous les jeunes qui n’attendaient que cette opportunité, celle de combattre à la maison ».

Dans la réalisation de ce projet, Fred Boigeol tient à associer ses partenaires, notamment la Collectivité de Corse, la CAB, la SAS Pietri Camille d’avoir soutenu ce projet, et toute l’équipe du KTP.



« Grâce à cette acquisition nous sommes aujourd’hui en mesure d’organiser des compétitions dans notre région et parfaire l’expérience de nos fighters en développant le MMA avec une méthode structurée grâce notamment à la fédération FMMAF qui nous accorde sa confiance pour faire appliquer sa logique de développement. Le MMA insulaire va vivre prochainement ses plus belles heures. Nous avons lancé la locomotive, le train ne s’arrêtera plus ».