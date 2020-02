Furiani : Le terrain d’entraînement de Volpajo rénové

C’est en présence de nombreuses personnalités que le ruban a été coupé au centre du terrain : François Tatti, président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, vice-président en charge des sports, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse et du sport, Michel Simonpietri, maire de Furiani, des représentants de la Ligue Corse de football et de clubs : Etoile Filante, ECB, SCB, ASFA, Bastia XV…





«Avec le retour du rugby à Volpajo et la belle fréquentation des clubs de football, il était nécessaire d’avoir un outil supplémentaire » déclarait François Tatti dans son discours. «L’aire de jeu a été recyclée et du tuf nous sommes passés à la pelouse synthétique. Une pelouse adaptée d’ailleurs aux deux disciplines et qui tient compte des impératifs sanitaires ». Et de fait la pelouse qui recouvre l’aire de jeu est constitué d’un gazon synthétique « SBR encapsulé ». Le granulat mêlé au synthétique est confectionné à partir de pneus recyclés reparti dans des capsules plastiques.





4 mois de travaux

Les travaux ont duré 4 mois et ont été effectués par le groupement conjoint Revet’Sport Assistance-Société Routière de Haute-Corse. Les premiers travaux ont consisté en la création de la plateforme : terrassement, couche de grave compactée et non traitée, drains et écoulement.

La pose du gazon a suivi puis la réalisation du réseau d’arrosage. Enfin, la CAB a procédé à la modernisation de l’éclairage : réfection du réseau électrique, nouvelles lampes.

Coût total des travaux : 485 000 €, financés à hauteur de 50% par la Collectivité de Corse, 39% par la CAB et 11% par la Fédération Française de Football.





« Cette infrastructure est importante et a demandé beaucoup de travaux » soulignait de son coté Louis Pozzo di Borgo. « C’est une réalisation qui va compter et on est heureux d’y accueillir 4 clubs de football et un club de rugby : Bastia XV, ECB, SCB, Furiani-Agliani et l’Etoile Filante Bastiaise dont c’est le grand retour du coté de Bastia ».





Satisfaction aussi du coté de la CDC : «Nos jeunes vont pouvoir bénéficier d’une infrastructure de qualité » se réjouissait Lauda Guidicelli. «La politique de la CdC est justement de mettre en place un plus fort maillage sportif du territoire pour les jeunes et les moins jeunes. On a aujourd’hui ici un beau site sur 3 niveaux et le siège de la Ligue Corse de Football juste en face. C’est un bel outil pour les jeunes, leur avenir, le mieux vivre ensemble, développer les valeurs du sport et tout cela s’est construit dans l’intelligence collective. ».





Le rugby, implanté depuis quelques années maintenant à Volpajo, se réjouit aussi de ce terrain qui permettra de meilleurs et de plus nombreux entrainements. «Avec cet outil, le rugby ne peut que progresser » commentait Alain Del Moro de la Ligue Corse de Rugby et de Bastia XV.





Enfin du coté de la Ligue Corse de Football on soulignait que l’apport de cette nouvelle structure permettrait une meilleure gestion des entraînements voire des matchs.