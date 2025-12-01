CorseNetInfos
Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « On a su faire preuve d’une grande force collective »


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 25 Octobre 2025 à 22:05

Le GFCA Volley a remporté une victoire convaincante face à Chaumont (3-0), ce samedi soir au Palatinu lors de la 2e journée de MSL. Les Ajacciens ont parfaitement rebondi, après la défaite concédée mardi à Tours.



Frédéric Ferrandez et ses hommes ont remporté une victoire de prestige face à Chaumont (3-0) (photos Paule Santoni)
Ils ont dit
Frédéric Ferrandez (entraineur GFCA Volley)
 « On est très heureux de remporter ce soir notre première victoire dans cette Marmara SpikeLigue. On a su faire preuve d’une grande force collective en revenant notamment dans les deux derniers sets alors que nous étions menés tout au long de la manche. Comme on l’a dit, il faut que l’on rende cette forteresse du Palatinu, imprenable, ce sera très important dans l’optique du maintien. On n’a jamais paniqué, même en étant dominés, on l’avait vu déjà à Tours, c’est la grande force de notre équipe. On trouve les ressources pour revenir. Il y a encore beaucoup de travail, mais ce soir on va savourer cette belle victoire ».
 
Silvanio Prandi (entraineur de Chaumont) 
« C’est très dur de perdre ce soir ici après notre défaite face au Plessis-Robinson mardi. Ajaccio a mieux joué que nous, c’est aussi simple que cela. C’est un début de saison compliqué pour nous. On doit s’améliorer. Après, ce n’est que le début de la saison, le championnat est long. Même s’il nous manquait des joueurs, ceux qui sont sur le terrain doivent faire beaucoup mieux ».





