François-Xavier Ceccoli nommé vice-président des Républicains

C’est à l’occasion du conseil national des Républicains, tenu ce samedi 27 juin à la Mutualité à Paris, que François-Xavier Ceccoli a été nommé vice-président du parti. Le député de la 2nde circonscription de Haute-Corse figure parmi les 13 membres désignés par Bruno Retailleau pour composer la nouvelle équipe dirigeante. Cette annonce s’inscrit dans une série de nominations voulue par le nouveau président du mouvement, également ministre de l’Intérieur, pour redonner une dynamique à la droite traditionnelle. Le bureau politique et la commission nationale d’investiture ont également été renouvelés lors de ce conseil national.



Sur les réseaux sociaux, François-Xavier Ceccoli a salué une marque de confiance : « Bruno Retailleau m’a fait l’honneur ce matin de me nommer vice-président des Républicains. C’est une marque de confiance autant que le témoignage que notre île compte à nouveau dans le paysage politique national. » Dans le même message, il évoque la ligne portée par la nouvelle direction : « L’élection récente de Bruno Retailleau à la tête de notre mouvement a levé une espérance nouvelle dans le pays. Celle de voir le retour d’une droite sûre de ses valeurs, forte et de nouveau en capacité d’apporter des réponses concrètes aux mille difficultés auxquelles notre pays est confronté. »



En rejoignant la direction du parti, l'ancien maire de San Giuliano entend désormais peser davantage sur les orientations de son mouvement, tout en mettant en avant la place de la Corse dans le débat politique. « Avec l’humilité qui doit toujours accompagner l’engagement politique, je m’emploierai à faire honneur à cette charge, pour faire gagner nos idées et notre pays », conclut-il.