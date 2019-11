François-Xavier Acquaviva démissionne de ses fonctions de conseiller municipal et conseiller communautaire de Calvi et annonce qu'il rejoint l'équipe de Ange Santini

On nous communique avec prière d'insérer:

"Cari Calvesi, cher concitoyens, cari amici



Les élections approchent et le temps de clarifications avec lui.



Pendant 6 ans, j’ai pendant mon mandat municipal appris le fonctionnement d’une collectivité.

On a pu s’apercevoir qu’il y a une différence entre ce que l’on veut faire et ce que l’on peut faire.

J’ai œuvré pour faire avancer notre ville que ce soit dans les commissions ou dans les débats des assemblées.

Nous avons apportés nos arguments dans l’esprit d’aller de l’avant et non dans un esprit d’opposition de principe.



A titre personnel, ma présence, ma disponibilité et mon implication ont, je crois, été apprécié ou tout au moins constatés, par les personnes avec qui j’ai été amené à travailler, élus ou agents.



Au niveau régional et local, de plus en plus de personnes de bords différents se rejoignent pour le bien de leur communauté et des citoyens.

Au niveau communal on se rend vite compte que les différences et les vraies oppositions ne sont pas si nombreuses que ça.

Quand on est venu me proposer de travailler en responsabilité, dans une équipe mêlant l’expérience et la nouveauté pour faire avancer notre cité, j’ai pris le temps nécessaire de mûrir ma décision.

Le pas n’était pas si simple à franchir. Mais l’envie de pouvoir participer au développement de ma ville, la possibilité qui m’est offerte d’agir dans un groupe et non de contester au sein d’un autre, la capacité d’aider au développement de notre cité, tout cela a fait que j’ai dit oui.

Je vais donc rejoindre l’équipe du maire Ange Santini, qui souhaite sincèrement redynamiser son action pour Calvi.



Il est clair que chacun garde ses orientations politiques.



Ce qui est important et qui est le seul moteur de cette alliance c’est Calvi et notre communauté de communes.

J’appuierai pour la bonne application de la chartre de la langue Corse déjà signée, et je mettrai toute mon énergie au service de la ville et de ses habitants, au sein du groupe municipal.



Pour rester dans un esprit de clarté, regrettant que certains de mes amis n’aient pas voulu suivre la voie de l’entente et du regroupement, je ne me vois pas rester au conseil municipal sous la bannière de Calvi Altrimente et donc je démissionne de mes fonctions de conseiller municipal et de conseiller communautaire ».