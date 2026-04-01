CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Battì Manfruelli, dessinateur de presse 29/04/2026 Bastia - Vacances sportives de la CAB : sport accessible à tous et activités gratuites pour les jeunes du territoire 23/04/2026 L’Hôpital Privé Sud Corse certifié avec mention par la HAS, une première pour un établissement privé insulaire 23/04/2026 François Fabiani élu adjoint des quartiers du sud de Bastia lors du conseil municipal 23/04/2026

François Fabiani élu adjoint des quartiers du sud de Bastia lors du conseil municipal


Léana Serve le Jeudi 23 Avril 2026 à 14:18

Le conseil municipal de Bastia a élu, ce jeudi après-midi, François Fabiani au poste d’adjoint en charge des quartiers du sud de la ville, après la création du poste lors du 3e rapport du conseil municipal. Une nomination attendue pour « optimiser la coordination entre les services » ou « renforcer la cohésion territoriale de la ville ».



François Fabiani élu adjoint des quartiers du sud de Bastia lors du conseil municipal
Réuni jeudi après-midi, le conseil municipal de Bastia a élu un adjoint en charge des quartiers du sud de la ville. François Fabiani a ainsi été désigné pour occuper ce poste stratégique, après la création ce même jour du poste, malgré une non-participation au vote de l’opposition.
Cette nomination intervient dans le but « d’optimiser la coordination entre les services » de la ville, mais aussi de « renforcer la cohésion territoriale de Bastia ».  
En prenant ses fonctions, François Fabiani aura pour mission de renforcer la présence de proximité de la majorité, dans le but de « mieux prendre en compte les demandes des habitants » et « leur apporter des réponses sur les questions qui les préoccupent ».




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos