François Fabiani élu adjoint des quartiers du sud de Bastia lors du conseil municipal

Réuni jeudi après-midi, le conseil municipal de Bastia a élu un adjoint en charge des quartiers du sud de la ville. François Fabiani a ainsi été désigné pour occuper ce poste stratégique, après la création ce même jour du poste, malgré une non-participation au vote de l’opposition.

Cette nomination intervient dans le but « d’optimiser la coordination entre les services » de la ville, mais aussi de « renforcer la cohésion territoriale de Bastia ».

En prenant ses fonctions, François Fabiani aura pour mission de renforcer la présence de proximité de la majorité, dans le but de « mieux prendre en compte les demandes des habitants » et « leur apporter des réponses sur les questions qui les préoccupent ».