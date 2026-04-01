François Colin et les chœurs de Bonifacio en concert en Normandie pour un hommage à la résistante Germaine Tillion

Germaine Tillion, née le 30 mai 1907 à Allègre (Haute-Loire), décédée le 19 avril 2008 à Saint-Mandé (Val-de-Marne), était une résistante et ethnologue française. Elle a reçu de nombreuses décorations pour ses actes héroïques durant la Seconde Guerre mondiale. En octobre 1943, Germaine Tillion est déportée sans jugement au camp de Ravensbrück, au nord de Berlin. Sur un cahier bien caché de ses geôliers allemands elle y écrit une opérette-Revue : Le Verfügbar aux Enfers. « Verfügbar » désignait celles et ceux qui, non affectés à un commando de travail, devaient s’occuper des pires corvées du camp. Dans son œuvre, elle y mêle des textes relatant avec humour noir et dérision les dures conditions de détention du camp de femmes et des airs populaires tirés du répertoire lyrique ou populaire. Cette opérette sera mise en scène pour la première fois en 2007 au théâtre du Châtelet, à Paris. Cette opérette n'a aucune partition, entièrement basée sur la parodie et l'ajout de nouvelles paroles à des mélodies existantes. Germaine Tillion détourne ainsi des airs célèbres en faisant appel à la culture musicale très hétéroclites de ses codétenues, de la chanson comique aux airs d’opéra en passant par des chansons scoutes, comiques, grivoises.





L'œuvre musicale plonge ainsi le spectateur de manière inattendue dans l’univers joyeux d’une opérette pleine d’humour noir, décapant qui parle pourtant de l’âpreté du camp de déportation. L'œuvre a été créée mondialement au Théâtre du Châtelet à Paris les 2 et 3 juin 2007 pour célébrer le centenaire de Germaine Tillion, qui était alors encore en vie. Elle disparaitra en 2008 et entrera au Panthéon, le 27 mai 2015. À la suite de cette manifestation, Odile Delagarde, Mezzo-soprano, qui se partage entre Paris et Bonifacio où elle donne depuis 16 ans des cours de chant et s’occupe de la chorale les « Bouches en chœur », a été invitée par l’association «Germaine Tillion» à monter l’opérette.





Sur scène, ce samedi 11 avril, elle dirigera le chœur musical féminin de Bonifacio et le chœur Jubilo Canto de Paris, chœurs accompagnés au piano par François Colin, professeur au Conservatoire Henri Tomasi de Bastia. Le fringant quinquagénaire de Mausoléo dans le Cap Corse jouit d’une belle notoriété et accompagne de nombreux chœurs et artistes comme Julia Knecht, ou les ténors, barytons, soprano et mezzo-soprano d’ « Opéra déconfiné » cher à la soprano Elodie Tisserand qui l’été venu se produit dans les villages du Cap Corse.





Derrière un clavier depuis l’âge de 7 ans, François Colin a opté pour l’accompagnement musical plutôt que concertiste. « J’aime bien être avec des chœurs, des chanteuses ou des chanteurs sur scène, partager une œuvre avec eux plutôt qu’être soliste ». Professeur au conservatoire il est aussi coach vocal et musical dans toute la Corse. « J’ai l’habitude d’accompagner le chœur bonifacien car je me rends très souvent à Bonifacio auprès d’Odile pour des cours et des stages » explique le virtuose qui excelle dans l’accompagnement. « Le mélange des deux chœurs est assez décoiffant, avec des interprètes en costumes et une belle mise en place d’Odile. Le décor est particulièrement beau dans ce théâtre normand qu’elle connait bien ». 1 an de travail a été nécessaire à la réalisation du projet. « Tous les ans Odile et le chœur de Bonifacio ont un projet et celui 2025/2026 est cette opérette et je suis très honoré de les accompagner ».





La restitution, les arrangements et la composition sont signés Christophe Maudot. Dans le chœur de Bonifacio : Juliette Bouquaheux, Lucie Charneau, Myriam-Isabelle Ducrocq, Gaëlle Filhol, Isabelle Gambotti et Livia Granara et dans le rôle du naturaliste : Odile Delagarde.

Le mercredi suivant, 15 avril, organisée par l’association «Germaine Tillion», l’opérette sera jouée d’une manière différente au Panthéon, sur la tombe de Germaine Tillion. Les chœurs seront accompagnés par un petit orchestre, orchestre de la Bastille dirigé par Emilie Postel-Vinay, inspiré de la formation instrumentale du camp de Ravensbrück. Si François Colin, ne sera cette fois-ci pas partie prenante du spectacle, son agenda est bien garni avec de nombreux concerts programmés sur notre île.



