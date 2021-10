France Services : portes ouvertes dans les maisons du service public de Corse

​ Dans toutes les maisons France Service de Corse se déroulent jusqu'à samedi 16 octobre les journées portes ouvertes pour permettre aux usagers de connaitre les services proposés par ces structures qui permettent d’accéder à un socle commun de services publics de 9 opérateurs : la Direction générale des finances publiques, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale d’assurance maladie, l’Assurance retraite, Pôle Emploi, la Mutualité sociale agricole, La Poste, les ministères de l’Intérieur et de la Justice. En Corse, 3 autres partenaires complètent les opérateurs nationaux : l’association Per Elli (service d’aide à la personne), l’ADMR de Haute-Corse et depuis peu La Maison des personnes handicapées Corse (MDPH).





La Poste de Sotta se mobilise du 11 au 16 octobre avec des ateliers quotidiens





Pendant cette semaine , La Poste de Sotta accueille différents intervenants sous forme d’ateliers, tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30, autour de 5 thématiques importantes pour la population.

- jeudi 14 octobre (matinée) – Thème Tri – Ambassadeur du tri – Distribution composteurs

- vendredi 15 octobre – Thème Santé – Associations La Marie-Do - Libertabac

Pour s’inscrire à un atelier ou pour tout renseignement, rendez-vous auprès des deux chargées de clientèle référentes « France Services » de Sotta, Sandra Manouelian-Ciabrini et Magalie Bachelet : 04 95 71 39 16 ou sotta@france-services.gouv.fr .



L’ensemble des 10 autres « France Services » de Corse participe à cette semaine et accueille la population et d’autres opérateurs partenaires tiennent tout au long de l’année des permanences dans les 11 structures « France Services » installées au sein des bureaux de poste : Calacuccia, Calenzana, Castello di Rostino, Cervione, Luri, Patrimonio, Piana, Sari-Solenzara, Ventiseri et Vico.