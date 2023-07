Football amateur : Des groupes inédits pour les clubs corses

Le BELFA, Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, a validé jeudi les groupes des différents championnats nationaux de football et futsal 2023-2024. Des championnats qui concernent 9 clubs corses.

En N2, le FC Borgo, relégué de National, évoluera dans le groupe C (groupe Nord et Bretagne) avec les clubs de Vire, Beauvais, Dinan, Guingamp, Chambly, Lorient, Aubervilliers, Racing Club de France, St Brieuc, Boulogne, St Malo et Chateaubriant.

De son coté l’AS Furiani-Agliani a été versée dans le groupe D (groupe Nord, Centre et Est) aux côtés d’Auxerre, Biesheim, Aulnoye, Bobigny, Bourg Péronnas, Fleury, Haguenau, St Quentin, Besançon, Colmar, Macon, Créteil, Wasquehal. Début du championnat le samedi 26 août, fin le 18 mai 2024.

En National 3, fini le groupe Corse/Méditerranée, et nos 5 représentants ont été répartis dans 2 groupes différents.

Le Gallia Lucciana et l’US Corte restent toutefois dans le sud avec Agde, Béziers, Cagnes, St Clément, Cannet Rocheville, Fos, Ardziv (Marseille), Rousset, Istres, Montpellier, OM, et Beaucaire.





Les réserves de l’ACA et du SCB ainsi que le FC Balagne joueront dans le groupe H avec pour adversaires des clubs de la région parisienne : Vitry, Mainvilliers, Montlhéry, Montrouge, Brétigny, Neuilly sur Marne, Ste Geneviève, Ivry, Orleans, St Maur et Saran. Début du championnat le dimanche 27 août, clôture le dimanche 19 mai 2024.





Chez les jeunes Nationaux, en U19, groupe A (très grand sud de la France) pour l’ACA, le GFCA et le SCB. Ouverture du championnat le 27 août.

Enfin en U17 : le FC Borgo et le SC Bastia ont été insérés dans le groupe B (région parisienne, Nord et Champagne), l’ACA et le GFCA dans le groupe D (sud de la France et Lyonnais). Ouverture du championnat le 27 août







En D1 de futsal, l’AC Ajaccio, seul club insulaire à ce niveau, débutera son championnat le 2 septembre et le terminera le 11 mai.

En D2, Bastia Agglo Football disputera ses chances dans le groupe A, un groupe très hétéroclite, composé de formations nordistes, bretonnes et du centre. Début le 23 septembre pour les Bastiais.