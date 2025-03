Football - Un week-end parfait pour le Grand Sud

Ce premier dimanche de printemps a vu fleurir de très belles performances pour les clubs du secteur Grand Sud dans la mesure où aucune équipe n'a connu la défaite.

Ainsi, au sein de la Poule J du championnat de N3, le Sud FC, qui évoluait sur le terrain d'Agde qui fait partie podium dans ce championnat, a tenu le choc en ramenant un probant partage des points sur le score de 0-0. Un nul qui maintient intactes les chances sudistes dans la course au maintien.





Une course au maintien que les Moustiques, dans le championnat de R1, ont continué à mener de belle manière en s'imposant cet après-midi 4 buts à 3 face à Afa grâce à un triplé de Foungala. Ce soir les Moustiques sont montés à la 6e place avec 40 points. De son côté la SVARR poursuit son chemin dans le très haut du classement en dominant à Jacky Santucci la réserve de Furiani 4 à 0. L'équipe du Valincu se cale de manière confortable à la deuxième place.





Au niveau inférieur à savoir le R2 la JS Bonifacio a ramené une belle victoire sur le terrain de la Costa Verde 3 buts à 2 et voit se profiler une fin de championnat sereine.





L'autre belle performance du jour est à mettre au crédit de la réserve de l'ASPV dans le championnat de R4. Les Moustiques, dans le cadre du derby retour face au voisin Sudiste, se sont imposés 6 buts à 1. Une victoire qui assure à l'ASPV le titre de champion de R4 et l'accession au niveau supérieur. Enfin, toujours en R4, le FC Sotta s'est imposé face à l'équipe de Saint-Jean 2 à 1.