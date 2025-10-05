Football Grand Sud : l'ASPorto-Vecchio se qualifie en Coupe de France, la SVARR s'impose à Afa

En match en retard du 4e Tour de la Coupe de France, l'ASPV a fait respecter la hiérarchie, cet après-midi à Borgu en dominant largement l'équipe de R4 de Ponte-Leccia-Merusaglia sur la marque ample de 9 buts à 0. Pour le compte du prochain tour les Moustiques recevront , dans une semaine, la formation de National 2 de Furiani-Agliani au stade du Pruneddu.





En Régional 1, Le Sud FC qui se déplaçait en Casinca avec un effectif amoindri a été battu sur la plus petite des marges 1 but à 0. De son côté, la SVARR qui rendait visite à Afa a effectué une très bonne opération en l'emportant 2 buts à 1. Les joueurs du président Santucci occupent le fauteuil de leader en compagnie de Bocognano.





Du coté du championnat de Régional 2, la JS Bonifacio sur sa pelouse de Tassistro n'a pas fait dans le détail face à Calinzana en l'emportant facilement 7 à 2.

En Régional 3, dans le cadre du match des réserves entre Afa et l'ASPV, ce sont les Moustiques qui ont réalisé la bonne opération en ramenant le nul de la région ajaccienne 3 à 3.





Enfin en R4, l'AS Rocca Taravu se déplaçait à à Ajaccio pour y affronter la réserve du GFCA et Sotta à Corte pour y rencontrer celle de l'USCC. Les Sottais sont repartis de la Cité Paoline avec un bon partage des points 1 à 1, alors que l'AS Rocca Taravu a été défaite 8 buts à 0 en terre ajaccienne.