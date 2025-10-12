Football Grand Sud - L'ASPV cale en Coupe de France face à Furiani

CorseNetInfos
GAP le Dimanche 12 Octobre 2025 à 19:41

Entre la Coupe de France et les championnats régionaux, les clubs du Grand Sud ont vécu un week-end riche en émotions. L’ASPV a frôlé l’exploit face à Furiani-Agliani, tandis que Bonifacio, Sotta ou encore la réserve aspéviste étaient sur le pont en championnat.



Ce deuxième week-end du mois d’octobre, pour les clubs du secteur Grand Sud, a débuté samedi soir au stade du Pruneddu par le match de Coupe de France entre l’ASPV et Furiani-Agliani, dans le cadre du 5e tour.

Les Moustiques ont longtemps tenu la dragée haute à leurs adversaires, pensionnaires du championnat de National 2.

Au terme des 90 minutes, les deux équipes se sont séparées sur le score de 0-0. La séance des tirs au but s’imposait, et les Furianais se sont montrés les plus adroits pour l’emporter, 4 tirs au but à 3.
 
En championnat cette fois, en Régional 2, la JS Bonifacio, qui se déplaçait dans le Nebbiu, est revenue avec le partage des points (1-1).

Dans le cadre du championnat de R3, la réserve de l’ASPV recevait le GFCBL : les Moustiques se sont inclinés sur leur terrain, 2 buts à 1.

Enfin, en R4, le match entre l’AS Rocca Taravu et la Ghjuventu FCB n’a pas eu lieu.

De son côté, Sotta, qui recevait le FC Bigode à Bonifacio, a été tenue en échec, 3 buts partout.




