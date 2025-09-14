CorseNetInfos
Football Grand Sud - Ça passe pour l'ASPV


GAP le Dimanche 14 Septembre 2025 à 18:55

Cinq équipes du secteur Grand Sud étaient en compétition aujourd'hui dans le cadre du 3e tour de la Coupe de France.



La JS Bonifacio
La JS Bonifacio
L'une des affiches de cette après-midi avait pour cadre le stade Jacky-Santucci à Propriano où la SVARR, pensionnaire du championnat de R1, recevait une formation du Gallia évoluant en N3. A la fin du temps réglementaire le deux équipes étaient dos à dos (2-2) la SVARR ayant égalisé sur un penalty d'Essabar dans l'ultime minute. Les tirs au but permettaient au Gallia de l'emporter 3 à 1.

De son côté le Sud FC, qui retrouve cette saison le championnat de R1, affrontait Afa à Cargèse. Les joueurs de Pierre Mariotti ont réussi leurs débuts en s'imposant lors de ce long déplacement 3 à 2. L'AS Porto-Vecchio (R1) pour sa part évoluait sur le terrain de la Costa Verde (R2). Les Moustiques ont fait respecter la hiérarchie en s'imposant 3 buts à 0.


La JS Bonifacio (R2) qui avait ouvert les hostilités samedi soir en étant l'hôte du GFCA, leader de la Poule E de N3 a subi la loi des Gaziers qui l'on emporté largement 7 buts à 1 avec un triplé de Pomponi en première période.


Enfin à Levie l'AS Rocca Taravu, dernier né de clubs du Grand Sud qui débute son parcours en R4 n'a pas tenu la distance face à l'USC Corte relégué de N3. Les Cortenais  ont fait le job en l'emportant sur la marque ample de 13 à 0.





