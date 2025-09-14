Football Grand Sud - Ça passe pour l'ASPV

L'une des affiches de cette après-midi avait pour cadre le stade Jacky-Santucci à Propriano où la SVARR, pensionnaire du championnat de R1, recevait une formation du Gallia évoluant en N3. A la fin du temps réglementaire le deux équipes étaient dos à dos (2-2) la SVARR ayant égalisé sur un penalty d'Essabar dans l'ultime minute. Les tirs au but permettaient au Gallia de l'emporter 3 à 1.



De son côté le Sud FC, qui retrouve cette saison le championnat de R1, affrontait Afa à Cargèse. Les joueurs de Pierre Mariotti ont réussi leurs débuts en s'imposant lors de ce long déplacement 3 à 2. L'AS Porto-Vecchio (R1) pour sa part évoluait sur le terrain de la Costa Verde (R2). Les Moustiques ont fait respecter la hiérarchie en s'imposant 3 buts à 0.





La JS Bonifacio (R2) qui avait ouvert les hostilités samedi soir en étant l'hôte du GFCA, leader de la Poule E de N3 a subi la loi des Gaziers qui l'on emporté largement 7 buts à 1 avec un triplé de Pomponi en première période.





Enfin à Levie l'AS Rocca Taravu, dernier né de clubs du Grand Sud qui débute son parcours en R4 n'a pas tenu la distance face à l'USC Corte relégué de N3. Les Cortenais ont fait le job en l'emportant sur la marque ample de 13 à 0.