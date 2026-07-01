Folelli - Avis de messe

4 juillet 2024 - 4 juillet 2026 : anniversaire de décès de notre mère et épouse

Anne-Camille LIEUTAUD née GIACOMI

Deux longues années pourtant si proches : nous gardons son souvenir intact et ressentons cruellement son absence au quotidien.

Que celles et ceux qui la gardent dans leur cœur aient une pensée pour elle à cette occasion et se remémorent les bons moments passés ensemble.

Une intention de prière sera dite pour elle à la messe de samedi 4 juillet 2026 à 18 heures à Folelli.

Sa famille reconnaissante.