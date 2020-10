Fin du changement d'heure : qu'en pensent les Corses ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, à trois heures du matin, il faudra reculer sa montre d'une heure, et il sera à nouveau deux heures. Il fera donc nuit plus tôt à partir de dimanche, et ce jusqu'au passage à l'heure d'été le 28 mars 2021. Ce 25 octobre on pensait assister au dernier changement d'heure d'hiver mais ce sera pour une prochaine fois.



En février 2018, pour trancher la question, le Parlement européen avait interrogé les citoyens de l'Union sur le sujet. Leur verdict était sans appel : sur les 4,6 millions d'internautes qui ont répondu au questionnaire en ligne, 80% d'entre eux se sont prononcés pour la fin du changement d'heure. Cependant pour que la directive soit effective il faut que le le Parlement européen ainsi que le Conseil des Ministres, qui rassemble les représentants des différents États membres de l'UE l'approuvent. En mars 2019, le Parlement européen vote pour mettre un terme au changement d'heure en mars 2021. Cependant la mesure a divisé et la Covid-19 a retardé la procédure. La suppression du changement d'heure devrait voir le jour en 2022.



Mais les Corses sont-ils favorables à ce changement ? CNI a posé la question dans les rues de Bastia.



Micheline, 71 ans : Je suis totalement pour ! Je n'aime pas le changement d'heure, en hiver la nuit arrive trop tôt. On perd une heure sur la journée alors tant mieux si c'est supprimé.



Didier, 52 ans : Pour moi il faut le conserver. Après on observe un trop grand décalage par rapport aux saisons. C'est plus pratique pour les travailleurs sur les chantiers par exemple. Sans le changement d'heure le jour se lève trop tard.



Jessie, 21 ans : C'est dommage d'arrêter je trouve. Ça me posait pas vraiment de problème. Mais bon, comme pour tout, on s'adaptera.



Jean-Baptiste, 82 ans : Supprimer le changement d'heure c'est la meilleure solution ! J'en ai marre de changer, c'est pas pratique et à chaque fois il faut 15 jours pour s'adapter.



Mireille, 50 ans : Il serait temps que ça change ! Tous les ans on nous dit que c'est fini et puis ça s'arrête jamais. Je n'aime pas l'heure d'hiver, à 17 heures il fait nuit. C'est déprimant !



Marguerite, 23 ans : Ce serait une bonne chose. Les journées deviennent trop courtes. J'appréhende tout le temps le changement d'heure, ça me déprime vraiment.