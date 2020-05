Fin de l'épisode de pollution aux particules fines en Corse, la qualité de l'air s'améliore

Ces dernieres heures la Corse a connu un épisode de pollution atmosphérique venu du Sahara. Le pic de ces particules de poussières dans l'air a été atteint jeudi.





Qualitair Corse met donc fin ce vendredi à la procédure d'alerte déclenchée le 14 mai. cependant les mesures des stations montrent des conditions toujours plus élevées que d'ordinaire et en deçà des seuils réglementaires.



Cette situation se poursuivra tout le weekend et il est donc toujours recommandé aux personnes sensibles de suivre les recommandations sanitaires.