Feu de forêt de Quenza : plus de 300 hectares brûlés. L'incendie progresse au-dessus de Solaro

Comme nous l'avons annoncé, le feu qui s'est déclaré à l'aube de cette journée de mardi sur les hauteur du Col du Larone, dans une zone complètement inaccessible, commune de Quenza inquiète les secours et la population.

Pour l'heure, le feu, virulent, a déjà ravagé près de 300 hectares de végétation (à confirmer) et progresse très dangereusement au-dessus de Solaro en Haute-Corse.

Un PC Opérationnel a été monté à la mairie annexe de Solaro et 150 pompiers du SIS 2B, SIS 2A, de l'UIISC5 de Corte et de Forestiers sapeurs et des personnels de la Base aérienne 126 sont mobilisés.

Des renforts terrestres et aériens sont attendus mais compte-tenu de la situation météorologique, avec un vent fort soufflant avec des rafales à plus de 80 km/h, tout devient compliqué, notamment pour les Canadair.

L'emploie des moyens aériens et pour le moment impossible à cause du vent.