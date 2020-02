Feu de Quenza : des renforts du Sud-Est attendus demain

La situation concernant l'incendie de Quenza, lieu-dit Col de la Rona qui a éclaté ce mardi matin à l'aube reste préoccupante.

Désormais ce sont plus de 210 personnels qui sont engagés ( SIS2A, SIS2B, UIISC5, Forestiers sapeurs), BA 126 de Ventiseri-Solenzara), sur ce feu de forêt qui ne cesse de progresser.

Pour l'heure, aucune habitation n'est menacée et toutes les dispositions ont été prises pour les protéger.

Le PC feu a été installé à la mairie annexe de Solaro.

Par ailleurs, les moyens aériens qui devaient venir du Gard sont toujours cloué au sol.

Le préfet de Région Franck Robine s'est déplacé au CODIS 2A où il s'est entretenu avec les membres de l'État-Major de l'évolution de la situation.

Il a notamment indiqué au micro de nos confrères de France3 Corse que c'était un feu relativement violent qui a déjà parcouru 500 hectares et qui mobilise désormais plus de 200 personnes.



" On espère que le vent va faiblir et que nous pourrons bénéficier de ces moyens aériens demain. La priorité est donnée à la population des personnes et des habitations, heureusement peu nombreuses dans ce secteur. La gendarmerie a pris des contacts pour prévenir les gens du danger. Compte-tenu des prévisions météorologiques c'est une situation qui risque de durer plusieurs jours.

Quatre colonnes de renfort venues du Sud-Est seront à pied d'oeuvre dès demain marin".



Les moyens sur place s'apprêtent à vivre une nuit difficile.