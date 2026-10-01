Festival Arte Mare : « Héritage », le 1er long métrage de Baptist Agostini-Croce

« Après plusieurs courts-métrages, Héritage est mon premier long métrage. On l’a tourné en août 2025 », explique Baptist Agostini-Croce. Au cœur de l’histoire, Daniel et Marine, deux jeunes qui ont quitté la Corse quinze ans plus tôt et décident d’y revenir le temps d’un été. « Le titre fait référence aux personnages principaux, qui reviennent chez leur grand-père pour retrouver leurs racines et passer quelques jours avec lui. Mais tout ne va pas se passer comme prévu », explique le jeune réalisateur. Car derrière ces retrouvailles familiales se cache en réalité un film d’horreur. « C’est un film de genre sur la dislocation de la famille, l’amour familial, la solitude et ses conséquences », détaille-t-il. Héritage a aussi la particularité d’appartenir au sous-genre du « found footage » : le film est tourné à l’aide d’un caméscope, comme si les images avaient été enregistrées par les personnages eux-mêmes.



Pour construire son histoire, Baptist Agostini-Croce est allé puiser dans une légende bien connue en Corse, celle des Ghjuvannali. « On s'est inspiré librement de leur histoire. C'est une histoire où personne ne sait véritablement ce qui est vrai et ce qui est faux, donc finalement plus facilement manipulable. »



Devant la caméra, le réalisateur a réuni un casting composé d’acteurs insulaires : Marie Bolbenes, Daniel Di Grazia, Philippe Ambrosini, Luca Lavallette, Denis Terachon, Ghjulia Pierrini-Darcourt, Roselyne de Nobili, Aurélia Ferrali, Pierre-Marie Stephan ou encore Thierry Pequignot. « Beaucoup d'acteurs nous ont rejoints sur ce projet et nous ont fait confiance. J'ai été très heureux de tourner ce film avec eux parce que c'est aussi un film qui avait besoin d'acteurs qui n'aient pas peur de tourner ce genre de choses. Beaucoup reposait sur l'improvisation, c'est ce qu'on cherchait car on voulait un film le plus réel possible », confie Baptiste Agostini-Croce.



Sorti en mars dernier, Héritage a depuis reçu de bons retours, notamment de la part de la presse spécialisée. Une satisfaction d’autant plus grande pour son réalisateur que le film a été réalisé avec très peu de moyens. « Ce film était avant tout un pari, avec un tout petit budget de 5 000 euros. Un film tourné en cinq jours, sans l'aide d'une boîte de production ou d'aides publiques. »



Depuis, Héritage poursuit sa route dans les festivals. « On a eu l'opportunité de le présenter dans différents festivals et il devrait sortir en 2027 sur les plateformes, au format digital, puis sous un format physique, DVD et Blu-ray, grâce à notre distributeur. »



Et le voyage est loin d’être terminé. Après Arte Mare, l'équipe doit encore prendre la direction de la Roumanie, de l’Angleterre puis de l’Italie pour présenter le film. Baptist Agostini-Croce travaille déjà, en parallèle, sur la suite. « J’ai en préparation un long métrage, avec cette fois-ci une boîte de production. Ce sera encore un film d'horreur. On n'a pas encore les dates de tournage, probablement en fin d'année ou au début de l'année prochaine, avec une partie du casting d'Héritage. »

