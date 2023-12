Festa di a Nazione et Téléthon au collège de Moltifao : Un engagement solidaire et culturel

Les élèves du collège se sont mobilisés avec enthousiasme pour soutenir le Téléthon, récoltant plus de 1000 euros de dons. Une réussite significative, soulignant l'engagement et la générosité d'une grosse centaine d'élèves.

Dans le cadre de la festa di a Nazione, les collégiens ont eu l'opportunité de participer à divers ateliers centrés sur l'histoire, le patrimoine, et la langue corse.



Un élève de 3e, Lisandru, a brillamment présenté un exposé approfondi sur l'histoire de la Corse, sous la supervision attentive de son professeur "Je suis fier d'animer cet atelier et de présenter mon travail devant tous mes camarades. Notre professeur est là au cas où, mais c'est vraiment moi qui suis au tableau, et c'est sympa !" explique-t-il.



Un autre moment fort a été animé par un trio d'élèves qui ont organisé un quizz à la manière du Trivial Pursuit, mettant en lumière le patrimoine et la géographie corses. Ana Lisia, Chjara Stella, et Francesca expliquent "Nous avons préparé le quizz ensemble, et on a chacune un rôle. Les autres élèves s'amusent et apprennent parfois certaines choses intéressantes."



Les enseignants ont également dirigé des sessions permettant de découvrir des œuvres en langue corse, d'explorer des événements historiques, et de revenir sur le patrimoine local, intégré régulièrement dans les projets pédagogiques du collège.