Fest'Isula : ce 22 mai Pietrosella celebre la fête de la nature

La fête de la nature a lieu chaque année, en mai, autour de la journée mondiale de la biodiversité. Cette année la commune de Pietrosella y participe en proposant en partenariat avec les associations et artisans locaux, u e journée de fête."A travers cet évènement la municipalité souhaite mettre en valeur les projets de ceux qui tirent le plus beau de la nature Corse pour la mettre au service de notre bien-être, de notre garde-robe, de notre intérieur, ou encore de notre gourmandise… Ceux qui en tirent l’essence pour réaliser des créations originales, insulaires, qualitatives et respectueuses de l’environnement. " indique la municipalité qui propose un programme étoffé pour le dimanche 22 mai.Gastronomes, maraichers, artisans, associations, institutions, conférenciers, auteurs, réalisateurs, créateurs, producteurs et défenseurs de la nature se côtoieront dans la pinède de l'Isolera pour célébrer et protéger la nature corse.Au programme nettoyage de plage, randonnée éducative dans la forêt de Chiavari, lectures à l’espace médiathèque, ateliers créatifs et éducatifs pour enfants, initiation à la nage et à la plongée, promenades en poneys, ateliers autour de la pratique de la pêche et du permis bateau… A 17h00, diffusion du film « Les réserves marines de Corse » de Georges Antoni suivi d’un échange avec le réalisateur.Le programme complet est disponible sur le site www.pietrosella.fr Rendez-vous dimanche 22 mai à l'Isolella de 11h à 18hEntrée libre et activités gratuites (sauf poneys et randonnée).