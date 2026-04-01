Farinole : 3e édition des « 24h Naturalistes en Corse »

Définition : « Un naturaliste est un scientifique ou un amateur éclairé qui pratique les sciences naturelles, notamment la botanique, la zoologie, la minéralogie, voire l'astronomie ».

Le CPIE Centre Corse A Rinascita avait initié en 2024 la première édition des « 24h Naturalistes en Corse » à San Giuliano. La seconde, l’an passé, s’est déroulée à Lumio. La troisième se déroule donc ce week end samedi 25 et dimanche 26 avril à Farinole



« Cet évènement propose aux naturalistes amateurs et experts de se retrouver le temps d’un week-end pour réaliser des inventaires de biodiversité dans un lieu donné » explique Laura Tempé du CPIE. « L’objectif est de partager et d’échanger les savoirs, développer les compétences naturalistes des intervenants, améliorer les connaissances sur un territoire et créer un réseau de naturalistes en Corse. Durant 24 heures, les participants sont dispersés sur le terrain par petits groupes pour observer, identifier et noter les espèces. Un bilan est réalisé à la fin du week-end et les données seront ensuite intégrées au SINP, système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel régional et national. C’est un week-end qui se veut convivial, favorisant les échanges, le partage et l’envie de créer un réseau de naturalistes en Corse composé de naturalistes amateurs, professionnels et passionnés ».





Cette manifestation se fait en partenariat avec l’OEC - Papillons, libellules et autres insectes de Corse et le Grand Site de France Conca D'Oru, Patrimonio - Saint Florent.« Cet événement est d'abord né d'une idée entre les salariés du CPIE A Rinascita et l’Observatoire des Insectes de Corse de l'Office de l'Environnement avec pour but de réaliser des inventaires naturalistes, faune et flore : amphibiens, reptiles, oiseaux, chauves-souris, plantes, etc. » souligne Laura Tempé. « L’objectif est double : créer un réseau entre les experts, les professionnels de la biodiversité sur le territoire, mais également d'ouvrir ça aux passionnés de biodiversité, ceux qui veulent apprendre. Créer un réseau, se former entre nous, se voir en dehors des réunions »





Sur place des groupes sont créés et chaque participant se dispatche entre les groupes selon ses spécialités. « C'est vraiment un événement qui fonctionne et chaque année nous sommes une trentaine à y participer » précise Laura.

Les données recueillies lors de cette 3e édition vont servir à des projets territoriaux, notamment cette année au projet de l'Atlas de la biodiversité de la Conca d'Or.



Le programme



Samedi 25 avril – Salle polyvalente de Farinole

9h30 : Accueil café Répartition dans les groupes et les zones

10h-18h : Prospections

18h : Bilan de la journée, apéro et repas partagé

21h : Inventaires nocturnes

Dimanche 26 avril – Salle polyvalente de Farinole

9h30 : Accueil café Répartition dans les groupes et les zones

10h-15h : Prospection

15h : Bilan et restitution

