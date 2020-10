Faire une carte grise en 5 minutes en ligne : envoi en Corse et toute la France

Remplir le formulaire de simulation de taxes carte grise en indiquant certaines informations nécessaires comme le numéro d’immatriculation, la date de mise en circulation, la puissance fiscale…

Valider votre demande de carte grise,

Vous recevez ensuite un email de confirmation ainsi qu’une liste complète des justificatifs à numériser et envoyer,

Transmettre ces documents au professionnel par courrier ou via un email ou en vous connectant directement sur votre espace personnel,

Attendre la réception de votre carte grise chez vous.

Comment faire rapidement sa carte grise lorsque l’on est en Corse ?Que vous habitiez en Corse ou dans le reste du territoire français, vous devez respecter scrupuleusement la législation en vigueur en matière d’immatriculation. Pour rouler en toute légalité, vous devez circuler en ayant avec vous, le certificat d’immatriculation de votre véhicule. Mais alors, comment faire sa carte grise facilement et la recevoir rapidement à son domicile ?Voici nos conseils.La Corse est une collectivité territoriale et à ce titre, ses habitants doivent se plier aux différentes réglementations relatives à l’immatriculation des véhicules. En règle générale, lorsqu’une personne achète un véhicule neuf auprès d’une concession, cette dernière lui remet en même temps que les clés, une carte grise à son nom. En revanche, si vous achetez une voiture d’occasion, vous récupérez l’ancien certificat d’immatriculation, au nom du vendeur. Vous devez donc impérativement faire des démarches pour faire une carte grise à votre nom.En France, le délai légal pour faire une carte grise à votre nom est d’un mois. Celui-ci court à compter de la date d’achat, indiquée sur le certificat de cession. Cela signifie que vous disposez de 30 jours, pour entreprendre des démarches d’immatriculation.Entre le moment où vous allez faire une demande de carte grise et sa réception à votre domicile, un certain temps va s’écouler. Cela peut durer quelques jours voire plusieurs semaines. Durant ce laps de temps, vous devez être en mesure de prouver aux autorités lors des contrôles, que vous avez bien entamer les démarches. Pour cela il vous suffit de faire une carte grise en ligne et de télécharger puis imprimer le certificat provisoire d’immatriculation, qui vous est transmis après enregistrement de votre changement de propriétaire.Le fait de ne pas faire une carte grise à votre nom ou de ne pas effectuer les changements obligatoires, est considéré comme une infraction au Code de la Route sanctionnée d’une contravention de 4ème classe. Vous ne perdrez pas de point sur votre permis de conduire mais écoperez d’une amende. L’amende forfaitaire est de 135€. Elle peut être minorée à 90€, majorée à 375€ ou atteindre 750€ maximum.De la même manière, si vous vendez une voiture d’occasion, le Code de la Route vous impose d’effectuer les démarches en ligne pour informer les autorités de la cession de votre véhicule dans le délai légal de 15 jours, vous encourez une amende de classe 4.Afin de pouvoir vous conformer à la loi et rouler sereinement avec votre véhicule sur les routes Corses, par exemple, vous devez impérativement faire votre carte grise. Pour cela, vous avez la possibilité de vous rendre directement sur le site ANTS ou de passer par un expert de l’immatriculation, pour profiter d’un accompagnement complet.Depuis 2017, l’ensemble des procédures relatives aux titres sécurisés (carte grise, passeport, carte d’identité, permis de conduire), se fait de manière dématérialisée. De ce fait, vous ne pouvez plus vous rendre en préfecture pour les réaliser. Pourquoi ? Tout simplement pour vous faire gagner du temps et désengorger les préfectures. Les services peuvent ainsi traiter plus rapidement votre dossier et vous envoyer plus vite votre nouvelle carte grise.Mais alors, comment cela se passe pour faire une carte grise en ligne ? Tout d’abord, vous devez vous rendre sur une plateforme agréée, comme Cartegrise.com.Ensuite vous pouvez réaliser une demande de carte grise en seulement 5 minutes. Concrètement, vous devez pour cela :Après l’envoi de vos pièces justificatives, le prestataire prend le soin de vérifier la bonne conformité de ces dernières pour éviter tout problème lors du traitement de votre dossier par les autorités préfectorales. La demande d’immatriculation est traitée dans un délai de 24h.Faire confiance à un professionnel de l’immatriculation revêt de nombreux avantages. Tout d’abord, vous gagnez un temps précieux puisque vous pouvez faire votre carte en grise directement en ligne en seulement 5 minutes.Ensuite, vous bénéficiez des conseils et de la vérification de vos documents, ce qui vous évitera des mauvaises surprises au moment du traitement de votre dossier.Enfin, vous pouvez profiter d’une procédure accélérée, puisque votre dossier sera traité et vérifié en seulement 24 heures. De quoi recevoir au plus vite, votre nouvelle carte grise.