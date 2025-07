Face au risque élevé d’incendie, les préfets corses appellent à la vigilance

Le risque d’incendie s’intensifie sur l’île. À la faveur d’une combinaison météorologique préoccupante — températures caniculaires, taux d’humidité très bas et épisode venteux attendu dès dimanche — les deux préfets de Corse appellent appellent habitants, visiteurs et acteurs du territoire à limiter au maximum les comportements à risque, notamment en zone forestière. « La propagation d’un feu pourrait être extrêmement rapide », alertent les services de l’État, soulignant la forte mobilisation actuelle des équipes de secours sur le terrain.



Dans un communiqué diffusé ce vendredi, le préfet de Corse-du-Sud insiste sur le respect des mesures de prévention : interdiction d’allumer un feu ou un barbecue en zone forestière, obligation de respecter les arrêtés réglementant l’accès aux forêts, interdiction de fumer ou de jeter des mégots, notamment en voiture. Il rappelle aussi que les travaux mécaniques susceptibles de provoquer des étincelles doivent impérativement être évités.



Même son de cloche du côté de la Haute-Corse. Le préfet alerte sur « un risque particulièrement élevé dans les prochains jours » et souligne que les services de secours sont déjà fortement mobilisés sur plusieurs fronts, notamment sur l’incendie en cours à Quenza. Dans ce contexte, toute nouvelle intervention alourdirait une situation déjà tendue. Les autorités recommandent notamment d’éviter tout déplacement dans le massif de Bavella, « particulièrement exposé en raison de la proximité immédiate du sinistre ».



Face à cette situation sensible, les préfets appellent à une mobilisation collective :« La responsabilité de chacun est engagée : un geste imprudent peut suffire à déclencher un incendie majeur. »



Pour suivre l’évolution du niveau de risque et connaître les accès réglementés aux massifs forestiers, les habitants et visiteurs sont invités à consulter le site www.risque-prevention-incendie.fr/corse.