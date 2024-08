Face à la sécheresse, les maires de Haute-Corse se mobilisent pour préserver l'eau

Alors que les prévisions climatiques de l'année 2035 sont d'ores et déjà observables et que la sécheresse contraint déjà treize communes à faire appel aux sapeurs-pompiers pour ravitailler leurs réservoirs en eau brute, l'heure est à l'action à tous les niveaux. Pour ce faire, les services de l'État appellent avant tout à la responsabilité de chacun. « Nous devons changer nos propres pratiques personnelles pour essayer d'économiser l'eau au maximum. Il est donc question de mieux stocker et de mieux gérer les ressources, afin de se préparer aux années à venir, qui seront au moins aussi difficiles, si ce n'est plus », a martelé Michel Prosic lors de la réunion.

Mais c’est à l'échelle municipale que le combat se joue, puisqu'il apparaît indispensable de rénover l'ensemble des réseaux hydrauliques, en mauvais état pour beaucoup. « Nous sommes le troisième département le plus fuyard en France avec près de 30 % de perte entre le moment où l'eau est puisée et le moment où l'on ouvre le robinet », rapporte le préfet. Et ce n'est pas le maire de Talasani qui dira le contraire : « Dès que nous entamons des vérifications, nous trouvons une fuite ! »

Face à ces nouveaux défis qui attendent les Maires, pas question de les abandonner. « En 2023 et 2024, tous les dossiers déposés par les communes pour se faire aider sur la gestion de l'eau ont été accompagnés par la préfecture. Nous avons aidé les communes à hauteur de 4 millions d'euros sur cette période (auxquels s'ajoutent les versements de l'agence de l'eau et des 20 millions d'euros investis auprès de l'Office hydraulique) », tient à rassurer le préfet, qui encourage l’ensemble des villes et villages à entamer des démarches.



À cela, s'ajoute, sur le long terme, le projet de création de nouvelles retenues d'eau, ayant pour but d'offrir de l'eau potable et de l'eau brute en plus grande quantité aux administrés et aux agriculteurs. « Nous avons un retard historique sur notre gestion de l'eau qui va se démultiplier dans les 50 ans à venir. La preuve, 134 communes du département n'ont pas de schéma directeur (démarche mutualisée entre plusieurs services d'eau afin d'étudier la fonctionnalité et la pérennité du système de production et de distribution de la ressource aux consommateurs, ndlr). Alors, pour faire face, nous déployons un plan sur 10 ans, destiné à concevoir 40 millions de m3 de stockage supplémentaire d'ici à 30 ans », a annoncé Gilles Giovannangeli, président de l'Office hydraulique.