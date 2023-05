Face à la sécheresse, le maire de Brando interdit la construction de piscines

C’est une décision qui a suscité de vives réactions parmi la population insulaire. Le 9 mai dernier, la mairie de Brando a annoncé l’entrée en vigueur d’un arrêté lourd de symboles, interdisant le forage, la construction de piscines, de bassins, et de piscines hors-sol sur le territoire de la commune. Un moratoire d’un an, renouvelable ou non en fonction de l’évolution de la situation climatique. Car c’est la sécheresse, de plus en plus préoccupante en Corse, qui a poussé l’édile Patrick Sanguinetti à prendre cette décision. « Nous constatons une baisse au niveau de la pluviométrie, et donc une baisse de la ressource en eau. On estime qu’en 2023, nous avons un déficit de 30 à 40 % par rapport aux années précédentes. » Comme « gouverner, c’est prévoir », cite le maire, il était déterminant de prendre des mesures de gestion de cette ressource vitale.



« C’est toujours embêtant de mettre en place des restrictions qui touchent directement la population », reprend Patrick Sanguinetti, alors que la commune de Brando compte 200 piscines pour 1700 habitants. « Mais il faut sensibiliser les gens, qu’ils comprennent que la gestion de l’eau est un sujet primordial. » Dans cette même veine, un précédent arrêté avait été pris, fin avril, interdisant le remplissage des piscines à compter du 15 mai. « Il faut être logique, on ne peut pas interdire de construire des piscines et autoriser leur remplissage », justifie le maire. « Mais il suffirait que les gens respectent le bon fonctionnement d’une piscine, et qu’ils ne les remplissent pas en permanence, pour qu’il n’y ait pas de problème. Normalement, avec un bon entretien, c’est quelque chose que l’on fait tous les cinq ans, pas plus ! »



Si ces décisions sont fortes et symboliques, elles ne seront pas les seules mises en place par la commune de Brando avec l’arrivée des beaux jours. « Comme l’an dernier, il y aura surement des interdictions d’arrosage, ou de lavage des voitures. Le but, ce n’est pas d’empêcher les gens d’avoir leur petit potager, mais il y a trop d’abus. C’est comme les pelouses anglaises en Méditerranée, il faut arrêter ! »