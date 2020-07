Exposition : «Le cri» vu par Joseph-Antoine Salviani

«Le Cri est un tableau du peintre norvégien Edvard Munch » explique JA Salviani. «Aussi ai-je décidé de décliner en tableaux, en dessins, en textes tout ce que je ressens en contemplant sa toile, un tableau mystérieux qui m’a touché mais aussi de la vie de l’artiste. Cette expo picturale est le travail de toute une année, dont une partie en confinement».Le Cri, est un tableau mondialement connu de ce peintre, véritable précurseur de l’Art moderne, de la peinture expressionniste. Homme torturé, Edvard Munch (1863 – 1944) exorcisait ses démons à travers sa peinture et ses sculptures. L’exposition de JA Salviani se tiendra du 1er au 25 août, en plein air, dans le joli cadre du domaine de l’Aghja Suttana à Santa Lucia di Mercurio. Une exposition très complète sur le sujet comportant des tableaux, des dessins, des sculptures mais aussi des textes, des poésies et des nouvelles qu’on pourra lire en parcourant l’expo. On y trouvera aussi des poèmes de Patrick Croce avec lequel JA Salviani avait écrit un recueil de poésies.