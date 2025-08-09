"Evviva U Capicorsu" a célébré Alimea è Musica à Barrettali

Le programme a conduit les visiteurs à explorer le patrimoine, la culture et les saveurs locales. Les ruelles du hameau de Torra ont servi de fil conducteur à une balade commentée par Maurice Mattei, suivie d’une découverte de la Rhum’Arrangerie OTTA. À l’église San Pantaleone, Pierre-François Battisti a présenté les travaux de restauration, complétés par un éclairage historique de Jean-Michel Ambrosini. Le producteur Xavier Calizi a ouvert les portes de l’Écomusée du Cédrat, tandis que le groupe Tempvs Fvgit proposait une conférence sur le chant polyphonique corse et ses techniques vocales. Les visiteurs ont également pu profiter du marché d’artisans et déguster des produits au cédrat ou issus des productions locales. La journée s’est achevée par un concert de polyphonies à l’église, suivi d’un apéritif de clôture et d’un concert live de Lisandru Calizi.
Cette première édition s’inscrit dans un cycle de 18 journées thématiques Evviva U Capicorsu, initié en mai dernier à Ogliastru autour de l’olivier.
Porté par l’Office de tourisme en lien avec les communes et les associations, le projet met en valeur les savoir-faire, les traditions et le patrimoine du Cap Corse.
Chaque rendez-vous se construit autour d’un thème lié à l’histoire, à l’environnement ou aux pratiques locales - du cédrat à la châtaigne, en passant par les étoffes, le blé ou la langouste - et se décline à travers des activités culturelles, artistiques et gastronomiques.
Pensées comme une offre culturelle répartie tout au long de l’année, ces journées s’articulent aussi avec le Centre d’interprétation patrimonial L’Emporium du Cap Corse de la tour Pietracorbara. Les rencontres donnent lieu à des réalisations pérennes, telles que des expositions, panneaux d’interprétation ou ateliers, ouverts au public en dehors des événements. L’initiative contribue ainsi à renforcer l’identité collective du territoire et à promouvoir un tourisme respectueux de ses ressources.
Le programme des prochaines éditions est disponible sur : www.capcorse-tourisme.corsica