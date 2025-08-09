CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Vizzavona : le PGHM de Corse sauve un randonneur disparu au cœur de la nuit 09/08/2025 "Evviva U Capicorsu" a célébré Alimea è Musica à Barrettali 09/08/2025 Retour de la canicule en Corse : vigilance jaune dimanche, orange lundi 09/08/2025 Vescovato – Un feu périurbain rapidement maîtrisé, une personne grièvement brûlée 09/08/2025

"Evviva U Capicorsu" a célébré Alimea è Musica à Barrettali


C.-V. M le Samedi 9 Août 2025 à 18:00

Le 7 août, Barrettali a accueilli la première édition d’Evviva U Capicorsu, un rendez-vous festif imaginé par l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes du Cap Corse, la mairie et l’association Ghjuventù Barrettalese. De 9h30 à 22h, près de 200 participants ont partagé une journée placée sous le signe du cédrat et de la musique, sur la place de l’église San Pantaleone et dans différents lieux de la commune. Le coup d’envoi a été donné par Dominique Baccarelli, maire de Barrettali, et Patrick Saliceti, directeur de l’Office de tourisme.



"Evviva U Capicorsu" a célébré Alimea è Musica à Barrettali
Le programme a conduit les visiteurs à explorer le patrimoine, la culture et les saveurs locales. Les ruelles du hameau de Torra ont servi de fil conducteur à une balade commentée par Maurice Mattei, suivie d’une découverte de la Rhum’Arrangerie OTTA. À l’église San Pantaleone, Pierre-François Battisti a présenté les travaux de restauration, complétés par un éclairage historique de Jean-Michel Ambrosini. Le producteur Xavier Calizi a ouvert les portes de l’Écomusée du Cédrat, tandis que le groupe Tempvs Fvgit proposait une conférence sur le chant polyphonique corse et ses techniques vocales. Les visiteurs ont également pu profiter du marché d’artisans et déguster des produits au cédrat ou issus des productions locales. La journée s’est achevée par un concert de polyphonies à l’église, suivi d’un apéritif de clôture et d’un concert live de Lisandru Calizi.


Cette première édition s’inscrit dans un cycle de 18 journées thématiques Evviva U Capicorsu, initié en mai dernier à Ogliastru autour de l’olivier.
Porté par l’Office de tourisme en lien avec les communes et les associations, le projet met en valeur les savoir-faire, les traditions et le patrimoine du Cap Corse.
Chaque rendez-vous se construit autour d’un thème lié à l’histoire, à l’environnement ou aux pratiques locales - du cédrat à la châtaigne, en passant par les étoffes, le blé ou la langouste - et se décline à travers des activités culturelles, artistiques et gastronomiques.

Pensées comme une offre culturelle répartie tout au long de l’année, ces journées s’articulent aussi avec le Centre d’interprétation patrimonial L’Emporium du Cap Corse de la tour Pietracorbara. Les rencontres donnent lieu à des réalisations pérennes, telles que des expositions, panneaux d’interprétation ou ateliers, ouverts au public en dehors des événements. L’initiative contribue ainsi à renforcer l’identité collective du territoire et à promouvoir un tourisme respectueux de ses ressources.

Le programme des prochaines éditions est disponible sur : www.capcorse-tourisme.corsica

 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos