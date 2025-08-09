"Evviva U Capicorsu" a célébré Alimea è Musica à Barrettali

Le programme a conduit les visiteurs à explorer le patrimoine, la culture et les saveurs locales. Les ruelles du hameau de Torra ont servi de fil conducteur à une balade commentée par Maurice Mattei, suivie d’une découverte de la Rhum’Arrangerie OTTA. À l’église San Pantaleone, Pierre-François Battisti a présenté les travaux de restauration, complétés par un éclairage historique de Jean-Michel Ambrosini. Le producteur Xavier Calizi a ouvert les portes de l’Écomusée du Cédrat, tandis que le groupe Tempvs Fvgit proposait une conférence sur le chant polyphonique corse et ses techniques vocales. Les visiteurs ont également pu profiter du marché d’artisans et déguster des produits au cédrat ou issus des productions locales. La journée s’est achevée par un concert de polyphonies à l’église, suivi d’un apéritif de clôture et d’un concert live de Lisandru Calizi.