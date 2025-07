«Espérances » : Le nouveau CD tout en émotion d’Augustin Planet

C’est dans l’intimité du Bati’Rose, son estaminet situé quai des Martyrs à Bastia, qu’Augustin Planet a dévoilé son nouvel album. Dix-sept morceaux originaux, portés par une production entièrement réalisée par l’artiste, qui signe les textes, les musiques, les arrangements, le mixage et la distribution.

Fidèle à son style, Augustin Planet navigue entre les genres : on retrouve des clins d’œil assumés à Queen, Police, Pink Floyd, Rondo Veneziano, mais aussi à la country et aux ballades italiennes. L’auteur bastiais multiplie les influences sans jamais perdre sa ligne personnelle. Il chante en français, en corse et en italien, au fil de textes souvent marqués par les épreuves de la vie : deuils, ruptures, maladies.



Parmi les titres les plus marquants, « Lettera », qui retrace la découverte d’une lettre de guerre par un enfant, ou encore « Ton souvenir », évoquant la perte d’un enfant dans une ambiance à la Christophe. Le morceau « Une lumière », autour du suicide, surprend par son contraste entre gravité du sujet et tempo enlevé. Dans « Coronavirus », Augustin Planet revient avec intensité sur la pandémie, porté par un timbre vocal qui rappelle Eros Ramazzotti.



L’album comporte aussi deux duos avec sa fille Michè : « Tu », dédié à un proche disparu, et « Sola ». Il rend également hommage à sa petite-fille dans « Ghjulia ». D’autres titres prennent un virage plus léger, sans parodie : « Sombre » évoque Johnny Hallyday, « Déchirure » Polnareff, « Aimons-nous » un Adamo dansant.



En studio, Augustin Planet s’est entouré de sept musiciens : Pierre Agostinetti (piano), Jean-Paul Perretti (basse), Stéphane Houllier (saxo), André Leccia, Richard Père, Ange Bruschini et Patrick Agusty aux guitares. La jaquette de l’album est signée Dumè Mantia.