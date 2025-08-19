Éric Jalon nommé préfet de Corse

Eric Jalon, 54 ans, a été à trois reprises préfet (Savoie, Charente-Maritime et Essonne) et a occupé plusieurs fonctions au ministère de l'Intérieur, notamment dans le cabinet de Nicolas Sarkozy en 2005.

En tant que DGEF, il était chargé au sein du ministère de l'Intérieur et des outre-mer de la politique d'immigration, d'asile, d'intégration et d'accès à la nationalité française, selon le ministère de l'Intérieur.

Il a aussi été conseiller aux affaires intérieures auprès d'Edouard Philippe, alors Premier ministre, entre 2017 et 2020.

Egalement passé par le ministère des Finances, il est devenu directeur général des collectivités locales en 2009, travaillant sur le projet de réforme territoriale.





Sa nomination intervient dans un contexte marqué par la poursuite du processus de Beauvau, qui doit conduire à une révision constitutionnelle sur un statut d’autonomie de l’île. Le nouveau préfet sera ainsi chargé d’assurer la continuité du dialogue avec les élus locaux tout en renforçant l’action de l’État face à la criminalité organisée et aux tensions sociales.

Il succèdera le 25 août à Jérôme Filippini, 56 ans, en poste depuis fin octobre 2024, qui retourne, à sa demande, à la Cour des Comptes.

Son départ, après seulement neuf mois, a suscité beaucoup d'interrogations dans l'île et le regret de Léo Battesti, l'un des fondateurs du collectif antimafia "Maffia no, a vita Ié", qui a assuré "que la Corse avait besoin de quelqu'un comme lui qui avait compris la réalité mafieuse de l'île".

"Il part pour des raisons personnelles, strictement personnelles", a confirmé l'AFP une source proche du dossier.

