Erbajolo : un feu de végétation en cours en bordure de la RD14


La rédaction le Dimanche 12 Octobre 2025 à 15:31

Un feu de végétation est en cours sur la commune d’Erbajolo, en bordure de la route départementale 14 (RD14) ce dimanche après-midi, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse.



Erbajolo : un feu de végétation en cours en bordure de la RD14
Les incendies de végétation se succèdent en ce début d’automne.
 
Ce dimanche après-midi, le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B) indique qu’un feu est en cours sur la commune d’Erbajolo, en bordure de la route départementale 14 (RD14). 
 
Deux hectares de végétation ont déjà été touchés par les flammes.
 
20 sapeurs-pompiers et plusieurs moyens terrestres du SIS 2B sont engagés sur place. Une section de la Sécurité Civile de Corte a également été activée.




