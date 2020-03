Episode de froid inédit en Corse : le thermomètre est tombé à -7 degrés du côté de Venaco

De mardi à jeudi, dans un fort courant de Nord-Est, les températures ont connu une brusque chute atteignant des valeurs jamais connues à ce jour pour cette période.

Les températures négatives dans le centre de l’île ont atteint jusqu’à -7 degrés du côté de Venaco, - 5 à Corte et des gelées ont été mesurées à Bastia alors qu’il n’y avait pas encore gelé lors de cet hiver 2019-2020.





La température minimale la plus basse observée l'hiver passé avait été 1,3 °C le 30 décembre 2019.« Une gelée au printemps calendaire à Bastia est extrêmement rare » souligne un spécialiste de Météo France.Le phénomène ne s'était en effet produit que 3 fois en 75 ans : le 28 mars 1948 (0.0 °C) le 23 mars 1958 (-0.6 °C) et la plus "forte" le 27 mars 1951 avec -1.0 °C.





La neige, précipitation peu fréquente en mars sur notre île, est tombée drue en altitude et jusqu'à une altitude très basse, vers 200 m, avec même des flocons sur la ville de Bastia sous les orages parfois violents. L'ouest de l'île a par contre été plutôt épargné par les pluies ou la neige.





Les températures ont commencé à remonter jeudi et samedi, elles devraient culminer ce samedi entre 15 et 17 degrés en bord de mer, 12 à 15 dans le centre. Avant de redescendre un peu dès dimanche avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation dans l'après midi. « Mais pas de neige au-dessous de 1500 m » assurent les météorologues qui précisent cependant que les températures seront en dessous des normales.