Enfants renversés devant le collège Giovoni d'Ajaccio : les associations de parents d'élèves demandent plus de sécurité

Le communiqué



Lundi 5 septembre 2022, devant le collège Arthur Giovoni à Ajaccio, à l’heure de la sortie des classes, 2 enfants de 8 ans qui rentraient chez eux ont été renversés par un motard. Les enfants ont été transportés à l’hôpital pour diverses fractures et pour l’un d’entre eux pour traumatisme crânien.

Avant toutes choses, nous leur souhaitons un prompt rétablissement et tenons à leur apporter notre soutien ainsi qu’à leurs familles.

De nombreux enfants scolarisés au collège Arthur Giovoni, mais également dans les écoles primaires des Salines traversent quotidiennement la Rocade au niveau du collège. De nombreux collégiens arpentent également les deux contre-allées situées de chaque côté de la Rocade. Et tout aussi quotidiennement il est possible de constater des infractions au code de la route et/ou des incivilités de la part d’automobilistes et de motards qui ne pensent qu’à aller au plus vite, parfois même en doublant par la voie de bus, par la voie de la contre-allée ou comme hier en doublant des véhicules à l’arrêt au niveau du passage piétons.

En tant que Fédérations de parents d’élèves nous condamnons fermement ces agissements qui sont régulièrement responsables d’accidents devant les établissements scolaires et plus particulièrement sur la Rocade.

Mais nous déplorons tout autant l’absence de forces de l’ordre sur la Rocade, aux abords du collège et des passages piétons utilisés par les collégiens et les enfants scolarisés aux Salines pour rejoindre leur domicile en traversant cette même Rocade. Une présence très fréquente des forces de l’ordre seraient à notre sens très dissuasive et pourrait éviter de voir partir -comme hier- un convoi de trois ambulances pompières avec des enfants blessés à leur bord.

C’est pourquoi nous exigeons au plus vite une réunion avec les responsables de la sécurité publique et tous les membres de la communauté éducative de la Cité scolaire, composée du collège Arthur Giovoni et des écoles environnantes, afin de voir les mesures à mettre en place, et notamment obtenir une plus grande présence policière.